Снизились розничные цены на бензин и дизельное топливо: ГКЗЭК

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении опубликовала результаты мониторинга розничных цен на топливо у трех крупных хозяйствующих субъектов в период с 26 февраля по 30 марта 2020 года.

Как сообщили «Арменпресс» в ГКЗЭК, согласно зафиксированным данным, цена на бензин марки Regular 92 снизилась на 80 - 50 драмов, марки Премиум 95 на 80 - 60 драмов, марки Супер 98 - на 40 драмов. За исследованный период было зафиксировано снижение цен и на дизельное топливо на 20 - 40 драмов.