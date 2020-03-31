Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

В Тавуше зарегистрированы два случая заражения коронавирусом

В Тавуше зарегистрированы два случая заражения коронавирусом

В Тавушской области зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

“Первый - водитель из-за рубежа, он был изолирован после пересечения границы. Второй случай - в Дилижане. Все шаги по управлению ситуацией предприняты, все возможные контактные лица изолированы или самоизолированы, находятся под особым контролем. Больные доставлены в специализированное медучреждение, чувствуют себя хорошо”, - написал Чобанян.

Зарегистрированные случаи внесены в общие данные, объявленные Министерством здравоохранения 31 марта. Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 532, зарегистрировано 3 случая смерти, 30 пациентов выздоровели.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59  31 марта по всей территории Армении ограничено право  на свободное передвижение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации