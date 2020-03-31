Для предотвращения распространения коронавируса Армении окажут содействие США, Китай и ЕС

С целью предотвращения распространения эпидемии нового типа коронавируса Армении будет предоставлена помощь со стороны США, Китая и Европейского союза.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

“США предоставят Армении помощь в размере $ 1.1 млн. ЕС предоставит 140 млн евро шести восточным партнерам, которые будут распределены между этими странами. Из этих 140 миллионов 30 миллионов посредством ВОЗ будут направлены на приобретение соответствующего медицинского оборудования, 100 миллионов будут направлены на поддержку МСП, и 10 миллионов - на борьбу с COVID-19. Днями раньше Зограб Мнацаканян получил письмо от своего китайского коллеги, в котором китайское правительство выразило свою готовность оказать содействие Армении в рамках своих средств и возможностей”, - сказал Адонц.

Число инфицировнных коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 785 000 человек. По данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 37 000. Число выздоровевших составляет 165 659 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой. В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 164 253 подтвержденных случаев. Число погибших составляет 3 000 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 101 739. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 11 599 человек.

По положению на 31 марта в Армении зарегистрировано 532 подтвержденных случая.