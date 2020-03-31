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1 апреля казахстанские школы проведут пробные дистанционные уроки. Казинформ

1 апреля казахстанские школы проведут пробные дистанционные уроки. Казинформ

1 апреля в школах страны будут проводить пробные дистанционные уроки. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас подготовка к дистанционному обучению является важной. Поэтому, завтра, 1 апреля, мы проведем пробные уроки. Во всех школах учителя проведут пробные занятия, будут наблюдать, как школьники подключатся. 2 апреля будет проведено собрание для родителей. Мы поясним им, как будет проводиться дистанционное обучение, и процесс обучения в целом. 3 апреля в пятницу будут проведены классные часы с учениками по данному вопросу, также будем разъяснять. Проблемных вопросов немало, но мы проводим соответствующую работу», - сообщил министр на онлайн-брифинге в СЦК.

 


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