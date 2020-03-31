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Военнослужащие, получившие ранения в результате действий противника, перевезены в Ереван

Военнослужащие, получившие ранения в результате действий противника, перевезены в Ереван

Двое военнослужащих, получивших ранения в результате действий противника на армяно-азербайджанской границе, перевезены в Ереван.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Состояние двух военнослужащих, раненных в результате действий противника в Тавушской области, стабильное, их жизни ничего не угрожает. Они уже перевезены в Ереван, - отметила Степанян.

30 марта около 19:00 азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций Ноемберянского района Тавушской области. Благодаря действиям армянских ВС противник был отброшен назад, информация о его потерях уточняется. Армянская сторона потерь не имеет, вследствие военных действий легкие ранения получили двое военнослужащих. В то же время противник обстрелял и села Баганис и Воскеван, вследствие чего ранен юноша - житель села Воскеван, который в тот момент находился на балконе. Жизни юноши ничего не угрожает, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Он перевезен в Ереван в Медицинский центрСурб Аствацамайр”.


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