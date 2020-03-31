Арташатский медицинский центр примет пациентов с коронавирусным заболеванием

Многопрофильный медицинский центр Арташата перепрофилирован в инфекционный медицинский центр. Об этом «Арменпресс» стало известно со страницы Facebook медицинского центра.

“В связи с распространением новой коронавирусной болезни в республике многопрофильный Медицинский центр Арташата перепрофилирован в инфекционный медицинский центр. Сюда будут перевезены пациенты с коронавирусной болезнью. В центре им будет оказана больничная медицинская помощь”, - сообщают в МЦ.

Однако, в этом медучреждении тестирование на коронавирус не будет проводиться.

Пациенты с коронавирусным заболеванием в основном лечатся в инфекционной больнице “Норк”. В соответствующих отделениях инфекционных больниц Ванадзора и Гюмри также есть пациенты, у которых нет симптомов или имеющие очень легкие симптомы.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 532, зарегистрировано 3 случая смерти. 30 пациентов выздоровели.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.