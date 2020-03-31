Парламент не принял проект фиксации телефонных звонков для поиска людей, имевших контакты с больными

Национальное собрание Армении во втором чтении не приняло представленный правительством пакет законопроектов, согласно которому с целью обнаружения людей, имевших контакты с больными коронавирусной болезнью, предлагалось фиксировать телефонные звонки.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения” и О внесении дополнения в Закон “Об электронной коммуникации” на заседании НС 31 марта не был принят, получив всего 65 голосов “за”. Необходимо было 67 голосов “за”. Депутаты правящей фракции зарегистрировались, однако в момент голосования вышли из зала. Одним из проголосовавших “за” был независимый депутат Арман Бабаджанян.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян, представляя проект, касаясь того, какие сведения будут собраны, отметил, что это, в частности, данные, необходимые для выяснения места службы, клиентов, пользующихся услугами Общественной электронной связи, или, иными словами, местонахождение абонента, телефонные номера, имеющие прямую или косвенную связь с номером данного абонента. В период с первого по второе чтение была исключена возможность получения данных о телефонных переговорах, уточнены возможность и порядок получения данных от органов государственного управления в сфере здравоохранения, исключена возможность хранения деинсталлированных данных, и установлено, что все данные должны быть уничтожены не позднее чем через месяц после окончания чрезвычайного положения.

Предлагаемые ограничения касаются исключительно объявленного на основании эпидемии чрезвычайного положения, после окончания этого положения никаких ограничений не должно быть. Никаких новых данных о гражданах не должно было собираться и обрабатываться, уже имеющиеся у операторов данные были бы совмещены в одной единой базе для борьбы с эпидемией, то есть о сборе новых данных не шло речи. Все найденные данные были бы уничтожены после снятия чрезвычайного положения, не только персонифицированные, но и обезличенные данные. Пакет никоим образом не предполагает раскрытия содержания телефонного разговора, будет фиксироваться только факт совершения и размещения звонка.

Глава партии Эдмон Марукян сообщил, что их фракция против проекта, он отметил, что в зале есть 65 депутатов от власти, голосов которых недостаточно для принятия проекта, он предложил коллегам из ППА также не участвовать в голосовании, чтобы проект не был принят.

Независимый депутат Арман Бабаджанян, напомнив, что зафиксировано 50 новых случаев, отметил, что от них ожидается ответственное решение, и он проголосует за проект, призвал голосовать и оппозиционных коллег.

Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц отметила, что скорость распространения коронавируса велика, и предлагаемые решения должны быть быстрыми.

После голосования Макунц отметила, что оппозиция подобным поведением способствует тому, чтобы медицинская система была парализована.