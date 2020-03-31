Совместная цифровая платформа от Idram и IDBank уже реальность

«Оставайся дома, оплачивай и переводи бесконтактно», - говорят Idram и IDBank и представляют полный и уникальный инструментарий в области управления личными финансами, который устанавливает новую планку на финансовом рынке: совместная цифровая платформа двух компаний с лозунгом Walletandbankingпредлагает полный набор услуг, а это означает, что вы можете выполнять все свои ежедневные финансовые операции, не выходя из дома, что очень важно именно сейчас.

Итак, с помощью приложения Idram и платформы idbanking.am Вы имеете возможность:

Стать клиентом онлайн платформы, пройдя дистанционную идентификацию за считанные секунды

Пользоваться десятком решений бесконтактных платежей по технологиям QRи NFC, которые полностью исключают контакт с наличностью.На данный момент можно пользоваться сервисом более 2000 пунктов продаж: супермаркетов, почти всех сетей аптек и служб доставок и иных точек продаж продуктов питания и товаров первой необходимости

Совершать покупки из более 200 онлайн магазинов, проделав несколько простых шагов

Совершать бесконтактные платежи за более 250 сервисов: коммунальные услуги, телекоммуникации, налоги, кредиты, пополнение счетов и иные услуги

Совершать автомобильные платежи и заключать страховые полисыс любой из страховых компаний

Прикреплять любую банковскую карту к кошельку Idram и совершать транзакции

Совершать переводы без комиссий между счетами Idram, а также со счетаIdram на вашу карту Rocket

ПолучатьCashbackпри совершении бесконтактных платежейу наших партнеров (со списком партнеров можете ознакомиться здесь

Заказать банковскую карту прямо из приложения.

Открыть сберегательный, текущий счета, в том числе и в иностранной валюте

Получить кредит со скоростью ракеты на сумму до 5,000,000 драмов РА, погашать кредиты и совершать банковские переводы за считанные секунды.

Получитьсумму перевода через любуюиз систембыстрых денежных переводовна Вашбанковский или карточный счет

При пользовании этими услугами способом оплаты может послужить как баланс кошелька, так и любая прикрепленная банковская карта, а если Вы клиент IDBank-а, то и любой из ваших банковских счетов.

#Оставайтесьдома: чтобы воспользоваться всеми преимуществами цифровой платформы, Вам просто необходимо загрузить приложение и пройти удаленную идентификацию.

«Еще в прошлом году совместно с IDBank-ом мы объявили о запуске открытой цифровой платформы, первым продуктом которой была карта Rocket. Walletandbanking - это следующий уровень развития упомянутой платформы и единственный способ удовлетворить все потребности наших многочисленных клиентов. Это универсальный инструмент для всех видов платежей, переводов и других финансовых услуг, который полностью исключает необходимость посещать банки, использование наличности и необходимость физического участия в управлении личными финансами. Кстати, несколько дней назад мы отменили комиссию за перевод между счетами Idram, способствуя стимулированию безналичных переводов; на сегодняшний день это один изсамых удобных способов перевода денег», - сказал генеральный директор Idram Арсен Кеденян в своем заявлении, вновь подтвердив, что для такого рода сотрудничества Idram открыт для всех заинтересованных финансовых учреждений.

Директор по цифровому банкингу IDBank-а Сергей Аракелян отметил, что клиенты Банка уже давно пользуются банковскими услугами данной платформы, список которых недавно был дополнен. «Если вам нужно заказать карту, получить или погасить кредит, открыть сберегательный или текущий счет, управлять своими счетами и получить ряд других банковских услуг, то все это доступно в любое время и в любом месте с помощью приложения Idram и idbanking.am всего за несколько простых шагов. Я могу с уверенностью сказать, что формат нашего партнерства с Idram - это первый опыт открытого банкинга (openbanking) на армянском рынке, и в рамках этого сотрудничества наших клиентов скоро порадуем несколькими приятными новостями. Я советую пользователям платформы следить за обновлениями, чтобы первыми воспользоваться новыми привилегиями», - сказал Сергей Аракелян.

Таким образом, единая цифровая платформа IDBank и Idram представляет самый широкий инструментарий для управления вашими личными финансами.

IDRAM И IDBANK КОНТРОЛИРУЮТСЯ ЦБ РА