ГД приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. РИА Новости

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.

Сейчас необходимость оставаться в изоляции из-за коронавируса носит рекомендательный характер, а санкция за нее возможна, только если нарушение привело к чьей-то смерти или массовому заражению.

В соответствии с новым законопроектом нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то за это предгается наказывать штрафом от одного до двух миллионов рублей, лишением права на профессию на срок до пяти лет или лишением свободы — также на пять лет.