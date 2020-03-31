Президент Армении и его супруга выразили соболезнования Левону Ароняну в связи с кончиной жены

Президент Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян выразили соболезнования лидеру шахмат Армении Левону Ароняну в связи с кончиной его супруги Арианы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Дорогой Левон, мы переживаем невыразимую боль: потеря твоей жены Арианы Каоили неизмерима. Будучи хорошо знакомы и с тобой и с Арианой, мы знали, что Вы не из тех, которые сдаются. И Арианна боролась до последней минуты … Я и Нуне, несомненно, и весь наш народ, мы рядом с тобой, с искренними словами утешения и скорби. Покойся с миром, дорогая Ариана. Будь сильным, дорогой Левон”, - говорится в сообщении.

15-го марта в 00:02 Ариана на своем автомобиле марки “Lexus RX350” на улице Себастия врезалась в бетонный столб. Она в тяжелом состоянии была перемещена в больницу. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана и спасательный отряд особого назначения. Она была в больнице, но спасти жизнь ее не удалось.