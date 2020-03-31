Государственный министр проголосовал за развивающийся и демократический Арцах

Общегосударственные выборы - важнейшие политические события в жизни народа Арцаха и еще один шаг к демократическому и развитому будущему страны. Как передает «Арменпресс», об этом сказал госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян. По его словам, сегодня каждый осознает и чувствует ответственность на этом важнейшем этапе государственного строительства.

“Сегодня я проголосовал во имя развивающегося и демократического Арцаха, во имя нашего будущего. Эти выборы станут важным шагом в построении развивающейся и демократической страны. Думаю, что довольно широкий состав кандидатов, участвующих в общегосударственных выборах, говорит о реальных выборах и о том, что в обществе есть различные политические точки зрения и мнения”, - отметил Мартиросян.

В Арцахе 31 марта стартовали президентские и парламентские общегосударственные выборы.

По состоянию на 08:00 открылись 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, один участок открылся в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

В Арцахе за пост президента борются 14 кандидатов. Это: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

В парламентских выборах участвуют 12 политических сил.

Партия “Национальное возрождение” Партия “Единая Родина” Партия “Поколение независимости” Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” Революционная партия Арцаха Блок партий “Свободная Родина-ОГБ Партия “Справедливость” Демократическая партия Арцаха Партия “Единая Армения” Консервативная партия Арцаха Коммунистическая партия Нагорного Карабаха Блок партий “Новый Арцах”

Действует 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составляет 103 663 человека.

Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.