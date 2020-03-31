Мексика объявила ЧС в сфере здравоохранения и ужесточила карантин.РИА НОВОСТИ

Совет по здравоохранению Мексики, в который входит руководство минздрава и ряд руководителей федеральных ведомств, сообщил о введении на территории страны чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения сроком на 30 дней и ввел новые ограничительные меры.

"Эпидемия заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения из-за форс-мажорных обстоятельств. Министерство здравоохранения определит все необходимые последующие действия", - говорится в официальном сообщении Генерального совета здравоохранения, которое было направлено зарубежным СМИ представителями МИД Мексики.

В ходе регулярной пресс-конференции минздрава замглавы ведомства Уго Лопес-Гатель коротко объяснил новые меры, которые вступили в силу и будут действовать на всей территории Мексики до 30 апреля.

"Первая из мер - немедленная приостановка с сегодняшнего дня, 30 марта, до 30 апреля всей активности в государственном, частном и социальном секторе... Без изменений остается режим работы для пяти жизненно необходимых видов работ", - сообщил Лопес-Гатель.

К группам жизненно необходимых активностей отнесли сектор здравоохранения, общественной безопасности, включая полицию, армию, правосудие и законотворчество, фундаментальные для функционирования экономики виды работ, социальные программы правительства, а также работы по поддержке критически важной инфраструктуры.

Все резиденты Мексики, включая временных и иностранцев, не занятые в жизненно необходимых работах, обязаны до 30 апреля ограничить мобильность и находиться дома максимально возможное время. Строгий домашний карантин вводится для лиц старше 70 лет, а также лиц, входящих в группу риска по медицинским показаниям.