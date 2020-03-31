У некоторых экспертов восприятие терминологии носит внутриполитический характер: пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отреагировала на спекуляции по поводу использования термина “никоим образом не спровоцированного” в заявлении МИД Армении, осуждающего попытки Азербайджана обострить ситуацию на границе с Арменией. В беседе с «Арменпресс» Нагдалян отметила, что “никоим образом не спровоцированного” означает, что действия нарушившей режим прекращения огня стороны никоим образом не были обусловлены теми или иными действиями другой стороны. Этот термин широко применяется в конфликтных ситуациях. Мы действительно удивлены, что некоторые из наших опытных экспертов только что открыли для себя этот термин. С сожалением отмечаем, что трудности восприятия военно-политической терминологии, принятые у некоторых экспертов, носят исключительно внутриполитический характер”, - отметила Нагдалян.

30 марта около 19:00 азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций Ноемберянского района Тавушской области. Благодаря действиям армянских ВС противник был отброшен назад, информация о его потерях уточняется. Армянская сторона потерь не имеет, вследствие военных действий легкие ранения получили двое военнослужащих. В то же время противник обстрелял и села Баганис и Воскеван, вследствие чего ранен юноша - житель села Воскеван, который в тот момент находился на балконе.

30 марта около 19:00 азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций Ноемберянского района Тавушской области. Благодаря действиям армянских ВС противник был отброшен назад, информация о его потерях уточняется. Армянская сторона потерь не имеет, вследствие военных действий легкие ранения получили двое военнослужащих. В то же время противник обстрелял и села Баганис и Воскеван, вследствие чего ранен юноша - житель села Воскеван, который в тот момент находился на балконе.

С целью стабилизации ситуации на границе и предотвращения безнаказанных действий предпринимаемых азербайджанскими вооруженными силами в условиях пандемии, в данном случае силами пограничной службы, вооруженные силы Армении прибегнут к адекватным ситуации шагам, всю ответственность за последствия которых будет нести военно-политическое руководство Азербайджана.

МИД Армении заявил, что Азербайджан игнорирует призывы сопредседателей МГ ОБСЕ и генерального секретаря ООН.