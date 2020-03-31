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Возбуждено уголовное дело по факту ранения несовершеннолетнего жителя Воскевана

Возбуждено уголовное дело по факту ранения несовершеннолетнего жителя Воскевана

30 марта 2020 года, около 19:00, в результате стрельбы с опорных пунктов противника из оружия разного калибра на балконе одного из домов в селе Воскеван общины Ноемберян Тавушской области огнестрельное ранение в области правой половины грудной клетки получил несовершеннолетний житель того же населенного пункта, 2004 года рождения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, по факту возбуждено уголовное дело по пунктам 6 и 13 части 2 статьи 34-104 УК Армении (попытка убийства с умыслом незаконного лишения жизни группы лиц, опасным для жизни многих способом, по мотиву национальной ненависти).

Ведется следствие.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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