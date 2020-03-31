Система здравоохранения Армении пополнится 100 дыхательными аппаратами и 60 тысячами тестов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Министр здравоохранения Арсен Торосян прежде всего коснулся случаев заражения коронавирусом и состояния здоровья зараженных лиц.

Он представил, что в ближайшие дни система здравоохранения Армении будет оснащена новым оборудованием, в частности, 100 дыхательными аппаратами, 60 тысячами тестов и другими принадлежностями - масками, специальной медицинской одеждой, очками и т. д.

Затем были обсуждены шаги, направленные на предотвращение распространения коронавируса, управляемость эпидемиологической ситуацией, проблемы передвижения и ограничения экономической деятельности.

Подводя итоги, премьер-министр поручил представить проект соответствующего решения с учетом представленных в ходе обсуждения предложений и наблюдений.