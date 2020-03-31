Азербайджан игнорирует призывы сопредседателей МГ ОБСЕ и генсека ООН: МИД Армении

Армения строго осуждает попытки Азербайджана обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе, в результате которых ранение получил 14-летний житель села Воскеван Тавушской области. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Армении․

“Мы со всей строгостью осуждаем попытки Азербайджана обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе, в результате которых ранение получил 14-летний житель села Воскеван Тавушской области. В то же время на том же участке в ходе предотвращения попытки диверсионного проникновения с азербайджанской стороны были ранены и двое военнослужащих ВС Армении.

Это никоим образом не спровоцированное нарушение перемирия не имеет никакого оправдания, особенно сегодня, когда медицинские ресурсы всех стран мира мобилизованы в борьбе с коронавирусом нового типа. Этими действиями Азербайджан игнорирует призывы международного сообщества, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и генерального секретаря ООН безоговорочно соблюдать условия перемирия и воздерживаться от провокационных действий.

Этот военный инцидент свидетельствует о том, что либо азербайджанская сторона не контролирует действия своих вооруженных подразделений на границе, либо идет на преднамеренное обострение ситуации, неся всю ответственность за последствия.

Нашим гражданам, пострадавшим в результате этих действий, желаем скорейшего выздоровления”, - говорится в заявлении МИД Армении.