Премьер-министр Армении выразил соболезнования Левону Ароняну в связи с кончиной его супруги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной супруги гроссмейстера Левона Ароняна Арианы Каоили. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Глубоко потрясен безвременной кончиной супруги гроссмейстера, двукратного обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна - международного женского мастера ФИДЕ Арианы Каоили.

Известная шахматистка и супруга Левона Ароняна, любимого гроссмейстера, всегда блестяще представляющего Армению в шахматной сфере, была любима и ценима армянским народом. Она был хорошим другом Армении, автором многочисленных воодушевляющих инициатив, направленных на развитие нашей страны. Смерть Арианы Каоили - большая потеря для всех нас, и яркая память о ней останется в сердце армянского народа.

Дорогой Левон,

выражаю соболезнования и поддержку Вам, семье и близким Арианы Каоили”, - говорится в соболезновании премьер-министра.