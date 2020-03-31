На избирательном участке в Ереване по состоянию на 11:00 проголосовали 94 избирателя

На избирательном участке Е/1, расположенном в постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения31 марта с 8:00 начался процесс голосования на выборах президента Республики Арцах и Национального собрания. Избирательный участок будет открыт до 20:00 31-го марта.

Как сообщили «Арменпресс» в постоянном представительстве Республики Арцах в Армении, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, на избирательном участке были предприняты все превентивные меры.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Феликса Цолакяна сотрудники министерства дезинфицировали всю территорию избирательного участка и провели другие мероприятия, обусловленные ситуацией.

Все участники избирательного процесса - избиратели, члены избирательной комиссии, наблюдатели, доверенные лица, журналисты обеспечиваются индивидуальными защитными средствами - одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими веществами и ручками.

По состоянию на 11:00 на избирательном участке Е/1 проголосовало 94 избирателя.