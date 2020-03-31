Жизни раненого в Тавушской области Армении 14-летнего юноши ничего не угрожает

Состояние юноши, получившего ранение в результате выстрела противника в общине Воскеван Тавушской области, стабильное, жалоб нет, его жизни ничего не угрожает. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЦ “Сурб Аствацамайр” Геворг Дердзян.

“Он находится в реанимации МЦ “Сурб Аствацамайр”. В данный момент врачи не видят необходимости во второй операции.

Юноша получил огнестрельное ранение в области грудной клетки, на месте была оказана первая необходимая медицинская помощь. В медицинском центре Ноемберяна была проведена операция”, - написал Дердзян.

30 марта около 19:00 азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций Ноемберянского района Тавушской области. Благодаря действиям армянских ВС противник был отброшен назад, информация о его потерях уточняется. Армянская сторона потерь не имеет, вследствие военных действий легкие ранения получили двое военнослужащих. В то же время противник обстрелял и села Баганис и Воскеван, вследствие чего ранен юноша - житель села Воскеван, который в тот момент находился на балконе.

С целью стабилизации ситуации на границе и предотвращения безнаказанных действий предпринимаемых азербайджанскими вооруженными силами в условиях пандемии, в данном случае силами пограничной службы, вооруженные силы Армении прибегнут к адекватным ситуации шагам, всю ответственность за последствия которых будет нести военно-политическое руководство Азербайджана.