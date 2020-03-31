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В Арцахе на избирательных участках проводятся противоэпидемические мероприятия

В Арцахе на избирательных участках проводятся противоэпидемические мероприятия

На избирательных участках общегосударственных выборов в Арцахе, проводятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Информационного штаба Арцаха в Facebook.

“В связи с предстоящими 31 марта 2020 года общегосударственными выборами Министерство здравоохранения Республики Арцах предоставило Центральной избирательной комиссии Республики Арцах 5 200 масок, 10 400 перчаток. Все 282 избирательных участка и около 10 офисов продезинфицированы и обеспечены антибактериальными дезинфицирующими растворами.

Во время голосования на общегосударственных выборах гражданам будет предоставлено в общей сложности 80 000 штук масок и 160 000 перчаток. Сотрудникам Полиции Республики Арцах будет предоставлено 3 000  масок, в случае необходимости будут предоставлены также и перчатки. Согласно графику, представленному Центральной избирательной комиссией, в пресс-центре Центральной избирательной комиссии, расположенном в городе Степанакерте (здание Дворца культуры и молодежи Степанакерта) 30 и 31 марта для местных и для прибывших из Армении наблюдателей и журналистов будет расположен медпункт”, - отмечается в публикации.

Информационный штаб сообщает, что специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах на всех избирательных участках будут осуществлять контроль и дезинфекционные работы. С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается дежурство на контрольных пунктах и процесс приобретения товаров медицинского назначения и дезинфицирующих средств.

В Арцахе 31 марта стартовали президентские и парламентские общегосударственные выборы.

По состоянию на 08:00 открылись 282 сформированных избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, один участок открылся в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

В Арцахе за пост президента борются 14 кандидатов. Это: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

В парламентских выборах участвуют 12 политических сил.

  1. Партия “Национальное возрождение”
  2. Партия “Единая Родина”
  3. Партия “Поколение независимости”
  4. Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”
  5. Революционная партия Арцаха
  6. Блок партий “Свободная Родина-ОГБ
  7. Партия “Справедливость”
  8. Демократическая партия Арцаха
  9. Партия “Единая Армения”
  10. Консервативная партия Арцаха
  11. Коммунистическая партия Нагорного Карабаха
  12. Блок партий “Новый Арцах”

Действует 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составляет 103 663 человека.

Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.


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