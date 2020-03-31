В Арцахе на избирательных участках проводятся противоэпидемические мероприятия

На избирательных участках общегосударственных выборов в Арцахе, проводятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице Информационного штаба Арцаха в Facebook.

“В связи с предстоящими 31 марта 2020 года общегосударственными выборами Министерство здравоохранения Республики Арцах предоставило Центральной избирательной комиссии Республики Арцах 5 200 масок, 10 400 перчаток. Все 282 избирательных участка и около 10 офисов продезинфицированы и обеспечены антибактериальными дезинфицирующими растворами.

Во время голосования на общегосударственных выборах гражданам будет предоставлено в общей сложности 80 000 штук масок и 160 000 перчаток. Сотрудникам Полиции Республики Арцах будет предоставлено 3 000 масок, в случае необходимости будут предоставлены также и перчатки. Согласно графику, представленному Центральной избирательной комиссией, в пресс-центре Центральной избирательной комиссии, расположенном в городе Степанакерте (здание Дворца культуры и молодежи Степанакерта) 30 и 31 марта для местных и для прибывших из Армении наблюдателей и журналистов будет расположен медпункт”, - отмечается в публикации.

Информационный штаб сообщает, что специалисты ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Министерства здравоохранения Республики Арцах на всех избирательных участках будут осуществлять контроль и дезинфекционные работы. С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается дежурство на контрольных пунктах и процесс приобретения товаров медицинского назначения и дезинфицирующих средств.

В Арцахе 31 марта стартовали президентские и парламентские общегосударственные выборы.

По состоянию на 08:00 открылись 282 сформированных избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, один участок открылся в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

В Арцахе за пост президента борются 14 кандидатов. Это: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

В парламентских выборах участвуют 12 политических сил.

Партия “Национальное возрождение” Партия “Единая Родина” Партия “Поколение независимости” Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” Революционная партия Арцаха Блок партий “Свободная Родина-ОГБ Партия “Справедливость” Демократическая партия Арцаха Партия “Единая Армения” Консервативная партия Арцаха Коммунистическая партия Нагорного Карабаха Блок партий “Новый Арцах”

Действует 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составляет 103 663 человека.

Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.