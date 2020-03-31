Я проголосовал за реальные изменения: Айк Ханумян

В избирательном округе 1/32 Степанакерта 31 марта в 10:00 свой гражданский долг выполнил кандидат в президенты Республики Арцах от партии “Возрождение” Айк Ханумян.

Как передает «Арменпресс», Айк Ханумян сказал, что он проголосовал за реальные изменения.

“Хочу видеть такой Арцах, который сможет противостоять всем вызовам. Для нашей экономики очень важно уметь противостоять форс-мажорным ситуациям. К сожалению, за эти годы мы не смогли создать подобную экономику и государство, которое своими институтами будет в состоянии противостоять всем трудностям”, - сказал Ханумян. По его словам, на общегосударственных выборах для всех кандидатов в президенты и для всех партий в формальном смысле созданы равные условия. На выборы были потрачены довольно большие суммы, что беспрецедентно для истории Арцаха и Южного Кавказа.