Стартует цикл #Хайтек беседы, представляющий сферу ИТ

Министерство высокотехнологичной промышленности начинает онлайн-серию # HighTech Talks с целью ознакомления со сферой, выявления мира ИТ, озвучивания актуальных вопросов и информирования общественности. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

В проекте будет участвовать успешные предприниматели и авторитетные представителей сферы ИТ, которые будут вести беседы, представляя сферу высоких технологий.

В результате распространения нового коронавируса (#COVID19) как во всем мире, так и в Армении тысячи людей нуждаются в новой специализации и имеют возможность войти в сферу ИТ, приобрести новые навыки и знания и, самое главное, профессию. #HighTechTalks будет способствовать формированию в широких слоях общества более глубоких представлений о технологиях.

Старт серии # HighTechTalks будет дан 31 марта в 21:00. Первым гостем проекта будет основатель и генеральный исполнительный директор PicsArt Ованнес Авоян, который соединится из США и проведет беседу на тему “Мир ИТ”.

За передачей можно будет следить в прямом эфире со страницы Facebook министра высокотехнологичной промышленности Армении Акопа Аршакяна/ Hakob Arshakyan: https://www.facebook.com/hakobarshakyanpage/, после завершения беседа будет размещена на канале You Tube министерства: https://www.youtube.com/channel/UC8cP-gVqC9z4rjJeAqyBjrQ.

В рамках следующих онлайн-передач # HighTechTalks с тематическими выступлениями выступят ряд опытных представителей сферы, добившихся успехов. Они расскажут о положительных и отрицательных аспектах информационных и коммуникационных технологий, роли технологий и о том, как они меняют нашу жизнь, какое влияние оказывают на благосостояние и безопасность людей, проанализируют высокотехнологичные инновации, проблемы и возможности развития экосистемы и стартапов.

Докладчики будут говорить и о сложившейся в мире ситуации и дадут свою оценку, озвучат глобальные реформы и трансформационные тенденции сферы, возможности удаленной работы.

О каждом из участников программы анонс будет размещен на странице министерства в Facebook.