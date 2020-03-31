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В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание

В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается внеочередное заседание.

Как передает «Арменпресс», в ходе заседания 31 марта депутаты во втором чтении обсудят проекты законов и пакеты законопроектов, обсужденные в первом чтении и принятые на заседании 30 марта.

Депутаты во втором чтении обсудят пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения” и о внесении дополнения в Закон “Об электронной коммуникации”, проект закона О внесении дополнений в Закон “О медицинской помощи и обслуживании населения” и пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон “Об акционерных обществах”.


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БелТА


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