В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается внеочередное заседание.

Как передает «Арменпресс», в ходе заседания 31 марта депутаты во втором чтении обсудят проекты законов и пакеты законопроектов, обсужденные в первом чтении и принятые на заседании 30 марта.

Депутаты во втором чтении обсудят пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения” и о внесении дополнения в Закон “Об электронной коммуникации”, проект закона О внесении дополнений в Закон “О медицинской помощи и обслуживании населения” и пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон “Об акционерных обществах”.