26 регионов России ввели режим самоизоляции. ИЗВЕСТИЯ
10:45, 31 Март, 2020
Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса вслед за Москвой и Подмосковьем объявили власти еще 24 российских регионов.
Ранее, 29 марта, власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.
25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома».
По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования.
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