26 регионов России ввели режим самоизоляции. ИЗВЕСТИЯ

Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса вслед за Москвой и Подмосковьем объявили власти еще 24 российских регионов.

Ранее, 29 марта, власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома».

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования.