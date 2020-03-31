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В связи с ранением 14-летнего юноши омбудсмен Армении направит письмо в международные структуры

В связи с ранением 14-летнего юноши омбудсмен Армении направит письмо в международные структуры

Защитник прав человека Армении направит в международные структуры специальное письмо по факту ранения 14-летнего юноши в результате обстрела общины Воскеван.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении Нуне Овсепян.

“В результате обстрела села Воскеван был зафиксирован факт ранения 14-летнего юноши, Защитник прав человека направит в международные структуры специальное письмо”, - написал Овсепян.

30-го марта, около 19:00 - 19:30, противник из оружия различного калибра открыл стрельбу в направлении боевых позиций Ноемберянского района Тавушской области, сел Баганис и Воскеван.

От пуль противника ранения получили 2 военнослужащих-контрактников и 14-летний юноша из села Воскеван.


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БелТА

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