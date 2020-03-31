МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран. РИА

МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Полный список рекомендаций опубликован на сайте ведомства. На данный момент Россия не была включена в список стран, для которых действует "третий уровень" опасности. Всего шкала подразумевает четыре степени опасности, где "первый" - самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.

Как передает телеканал NHK, во вторник глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что решение о повышении уровня опасности было принято, "исходя из необходимости максимальной защиты здоровья и жизни соотечественников" в условиях пандемии.