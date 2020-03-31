14-летний юноша из Тавушской области, получивший ранение от азербайджанской пули перевезен в Ереван

Юноша из села Воскеван Тавушской области, получивший ранение от азербайджанской пули перевезен в Ереван и находится в медицинском центре “Сурб Аствацамайр”.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал помощник директора по связям с общественностью МЦ “Сурб Аствацамайр” Геворг Дердзян.

“Состояние юноши врачи оценивают как стабильно тяжелое. Его доставили в реанимацию. Мальчик получил огнестрельное ранение в область грудной клетки, была оказана первая необходимая медицинская помощь. В медцентре Ноемберяна проведена операция. В дальнейшем будет дана дополнительная информация”, - написал Дердзян.

30-го марта, около 19:00 - 19:30, азербайджанцы из оружия различного калибра открыли стрельбу в направлении боевых позиций Ноемберянского района Тавушской области, сел Баганис и Воскеван.

От пуль противника ранения получили 2 военнослужащих-контрактников и 14-летний ребенок из села Воскеван.