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14-летний юноша из Тавушской области, получивший ранение от азербайджанской пули перевезен в Ереван

14-летний юноша из Тавушской области, получивший ранение от азербайджанской пули перевезен в Ереван

Юноша из села Воскеван Тавушской области, получивший ранение от азербайджанской пули перевезен в Ереван и находится в медицинском центре “Сурб Аствацамайр”.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал помощник директора по связям с общественностью МЦСурб АствацамайрГеворг Дердзян.

“Состояние юноши врачи оценивают как стабильно тяжелое. Его доставили в реанимацию. Мальчик получил огнестрельное ранение в область грудной клетки, была оказана первая необходимая медицинская помощь. В медцентре Ноемберяна проведена операция. В дальнейшем будет дана дополнительная информация”, - написал Дердзян.

30-го марта, около 19:00 - 19:30, азербайджанцы из оружия различного калибра открыли стрельбу в направлении боевых позиций Ноемберянского района Тавушской области, сел Баганис и Воскеван.

От пуль противника ранения получили 2 военнослужащих-контрактников и 14-летний ребенок из села Воскеван.


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БелТА

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