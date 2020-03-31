COVID-19: число погибших в Италии превысило 11 тысяч: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 785000. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 37 000. Число выздоровевших составляет 165 659 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой. В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 164 253 подтвержденных случаев. Число погибших составляет 3 000 человек. На втором месте по показателю заражения находится Италия, число подтвержденных случаев - 101 739. В Италии самое большое количество смертей. От коронавирусного заболевания здесь погибли 11 599 человек. Испания опередила Китай. Число подтвержденных здесь случаев - 87 956. Общее число погибших - 7 716 человек.

Число зарегистрированных случаев заражения в Китае достигло 81 518 человек. Власти Китая заявили о приостановке распространения коронавируса внутри страны.

За Китаем по заболеваемости коронавирусом следует Германия. Общее число подтвержденных здесь случаев - 66 885. Несмотря на высокий уровень заражения, здесь низкий показатель смертности - 645 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев достигло 41 495 человек. Общее число погибших -2 757 человек. Всего из зараженных коронавирусом в Иране выздоровели 13 тысяч 911 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом во Франции составило 44 550 человек. В общей сложности погибли 3 024 человека. Общее число инфицированных в Великобритании составляет 22 141 человек, в Швейцарии – 15 922.

В Грузии зафиксировано 103 случая заражения коронавирусом, в России - 1836, в Турции - 10 827.

По положению на 30 марта в Армении зарегистрировано 482 случая. Выздоровели 30 пациентов, скончались трое.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 200.