Позиция омбудсмена по законопроектам, ограничивающим право на конфиденциальность коммуникации

Защитник прав человека проекты законов О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения” и о внесении дополнения в Закон “Об электронной коммуникации” изучил в порядке особой срочности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Предварительные письменные предложения и замечания омбудсмена 28 марта, в субботу, были представлены в Министерство юстиции Республики Армения, а подробности были высказаны 29 марта, во время рабочего обсуждения, состоявшегося в воскресенье.

В ходе этих обсуждений часть предложений и замечаний, касающихся проекта закона О внесении дополнений в Закон “О правовом режиме чрезвычайного положения”, была принята. Тем не менее, по поводу положений проекта еще остаются вопросы и замечания, которые также имеют принципиальное значение.

С учетом того, что вопрос получил широкий общественный резонанс в социальных медиа, в ходе обсуждений в Национальном собрании и вызвал озабоченность в связи с правами человека, омбудсмен считает необходимым опубликовать свои мнения и предложения относительно регулирований проекта, которые в основном сводятся к следующему.

Быстрое распространение пандемии нового коронавируса COVID-19 привело к вызовам для всего мира, в том числе и для государств-членов Совета Европы. Эти вызовы необычны по своей природе, их раньше не существовало и, следовательно, государства часто сталкиваются с ними впервые, не имея необходимых средств и даже четких представлений о том, как предотвратить и как эффективно бороться с распространением инфекции.

Международные организации по защите прав человека как в сфере здравоохранения, так и в различных сферах (Всемирная Организация Здравоохранения, Совет Европы, ОБСЕ и др.) сами отмечают, что государства встали перед сложностями, которых до этой инфекции не было зафиксировано. Каждая из этих организаций по вопросам, относящимся к своей компетенции, опубликовала правила, диктуемые ситуацией, и по тому же принципу разработала собственные позиции и шаги по предотвращению инфекции, по борьбе с ней.

Полный текст мнений и предложений омбудсмена на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1010598.html