Цены на цветные металлы - 30-03-20

ЛОНДОН, 31 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.06% и составила 1538.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.08% и составила 4785.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.95% и составила 1700.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.05% и составила 11282.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.63% и составила 14320.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.76% и составила 1862.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17416.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.