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В Арцахе проходят выборы президента и Национального собрания: избирательные участки открыты

В Арцахе проходят выборы президента и Национального собрания: избирательные участки открыты

В Республике Арцах стартовали президентские и парламентские общегосударственные выборы. Как передает «Арменпресс», по положению на 08:00 31-го марта открыты 282 избирательных участка, 1 из которых находится в Ереване, в здании постоянного представительства Республики Арцах в Республике Армения, участок открыт и в Шушинском уголовно-исполнительном учреждении.

В Арцахе за пост президента борются 14 кандидатов. Это: Кристин Балаян, Виталий Баласанян, Сергей Амирян, Давид Бабаян, Белла Лалаян, Араик Арутюнян, Айк Ханумян, Давид Ишханян, Ваан Бадасян, Масис Маилян, Ашот Гулян, Руслан Исраелян, Ашот Дадаян и Мельсик Погосян.

В парламентских выборах участвуют 12 политических сил.

  1. Партия “Национальное возрождение”
  2. Партия “Единая Родина”
  3. Партия “Поколение независимости”
  4. Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”
  5. Революционная партия Арцаха
  6. Блок партий “Свободная Родина-ОГБ
  7. Партия “Справедливость”
  8. Демократическая партия Арцаха
  9. Партия “Единая Армения
  10. Консервативная партия Арцаха
  11. Коммунистическая партия Нагорного Карабаха
  12. Блок партий “Новый Арцах”

Действует 8 избирательных комиссий в Степанакерте и в 7 районах Арцаха. Согласно данным, предоставленным Полицией Республики Арцах, число избирателей в Республике Арцах составляет 103 663 человека.

Для осуществления наблюдательской миссии на общегосударственных выборах президента Республики Арцах и Национального собрания и освещения хода выборов в Центральной избирательной комиссии аккредитованы 963 наблюдателя и 231 представитель СМИ.
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