Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянское является составляющим мировой сокровищницы
Национально-освободительное движение Арцаха началось давно, но оно продолжается и по сей день, продолжается на нескольких фронтах. Врагу, азербайджанцу, ворвавшемуся в наш дом с оружием в руках, пришлось ответить тем же, кроме этого отвечать и на псевдонаучные разглагольствования этой страны, которые у некоторых вызывают лишь смех, но, так или иначе, в долгосрочной перспективе содержат в себе серьезную угрозу.
Ложь со временем может прозвучать правдоподобно, если не отвечать на нее. Азербайджан знает, что то, что делается им - элементарная аморальность, но он же не скажет, что он всего лишь пришелец, что он ничего не имеет, что не может существовать без созданного армянином... Он не скажет этого, и вся его надежда на предание истины забвению.
Одним из лучших способов ответить Азербайджану является историко-культурное наследие Арцаха и освобожденных территорий. Только на освобожденных территориях сегодня насчитывается около 1500 образцов археологического, архитектурного, исторического и монументального искусства, о которых следует говорить неустанно. Газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископом Паргевом Мартиросяном”.
Материал полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.
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