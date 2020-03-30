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Председатель ЦИК Арцаха приняла наблюдательскую делегацию НС Армении

Председатель ЦИК Арцаха приняла наблюдательскую делегацию НС Армении

Председатель Центральной избирательной комиссии Арцаха Србуи Арзуманян 30 марта приняла делегацию армянских парламентариев, которые прибыли для наблюдения за выборами 31 марта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК Арцаха, был обсужден ряд вопросов, связанных с организационной работой предстоящих выборов. Стороны подчеркнули роль выборов как еще одного шага в укреплении процесса государственного строительства в Арцахе.


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БелТА


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