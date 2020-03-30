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Трамп и Путин обсудили текущее состояние мирового рынка нефти

Трамп и Путин обсудили текущее состояние мирового рынка нефти

По инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.

Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики.

Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов.


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БелТА


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