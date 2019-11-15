Предстоящие на 31 марта мероприятия
19:34, Март 30, 2020
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- 19:34 Предстоящие на 31 марта мероприятия
- 19:18 Подвергшаяся избиению в Гюмри 13-летняя девочка начала ходить
- 19:06 За нарушение правил изоляции составлены протоколы в отношении 3213 лиц
- 19:01 Принц Чарльз вылечился и вышел из карантина
- 18:41 Комиссия НС обсудит вопрос о кандидатуре председателя Центрального банка Армении
- 18:04 Прилагаются все усилия для сдерживания распространения коронавируса в ВС: МО
- 18:02 61% граждан Армении оптимистичны в преодолении коронавируса: GALLUP
- 17:59 Грузия вводит комендантский час
- 17:56 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-03-20
- 17:52 Азиатские индексы - 30-03-20
- 17:37 Министр направил письмо ректорам вузов в связи неуплатой за обучение
- 17:32 В Армении 1 л. бензина стоит дешевле, чем в Грузии: ГКЗЭК
- 17:26 Названа официальная дата проведения Олимпийских игр
- 17:25 Землетрясение в 33 км к северо-востоку от города Карвачар
- 16:36 Для Армении опыт Китая поучителен: Армен Саркисян направил письмо Си Цзиньпину
- 16:29 ИОБПП отреагировал на сигнал гражданина об отравлении ребенка мясом
- 16:19 ЕС содействует Армении в борьбе с коронавирусом
- 16:05 Кредиты сельскохозяйственной сферы будут обнулены и софинансированы
- 15:54 Мгер Григорян не исключает вероятности обсуждения цены на газ с российской стороной
- 15:51 Запущена первая армянская университетская онлайн-платформа iUniversity
- 15:45 Правительство окажет содействие сотрудникам ряда сфер
- 15:44 Подробности конкурса на гранты по проектам по предотвращению распространения коронавируса
- 15:37 Для хозяйствующих субъектов создан временный доступ к финансовым средствам
- 15:30 В Мадриде объявлен траур
- 15:24 Фракция “Мой шаг” перед голосованием по проектам взяла 20-минутный перерыв
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Просмотрели 1914 раз В Армении 235 случаев заражения коронавирусом