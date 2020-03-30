За нарушение правил изоляции составлены протоколы в отношении 3213 лиц

Полиция продолжает обеспечивать выполнение решения Коменданта об ограничениях свободного передвижения граждан с целью предотвращения возможного распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 30 марта, с 9.00 до 18.00 часов, по фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение, составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 352 лиц, а после вступления в силу решения Коменданта, по состоянию на 18 часов 30 марта протоколы об административном правонарушении составлены в отношении 3213 лиц, из них 1666 – в столице, 1547 – в областях.

30 марта, с 9.00 до 18.00 часов, служащими Дорожной полиции на территории республики обнаружено 215 транспортных средств, в салоне которых находились более двух лиц. А после вступления в силу решения Коменданта, по состоянию на 18 часов 30 марта обнаружено 2443 таких ТС. Все лица, нарушившие вышеупомянутое решение, были высажены из машин.

За превышение разрешенного числа пассажиров протоколы об административном правонарушении составлены в отношении 58 водителей общественного транспорта.

Полиция еще раз призывает население строжайше ограничивать выход из квартир и выходить из квартир исключительно в случае крайней необходимости, а водителей призывает перевозить только одного пассажира, соблюдая требования, установленные решением Коменданта.