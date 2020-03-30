Принц Чарльз вылечился и вышел из карантина

Британский принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус, после консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник BBC News со ссылкой на заявление королевской резиденции Кларенс-хаус.

Как отмечается в заявлении, 71-летний принц провел в самоизоляции семь дней в шотландском замке Балморал. В Кларенс-хаус отметили, что принц Чарльз чувствует себя хорошо и соблюдает введенные британским правительством ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

О том, что у сына британской королевы Елизаветы II диагностировали коронавирус, стало известно ранее в марте. Его жена, 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла также сдала анализ на коронавирус, он оказался отрицательным. Супружеская чета после этого отправилась на самоизоляцию в замок в Шотландии.

В Кларенс-хаус ранее подчеркивали, что установить, от кого принц Чарльз заразился вирусом, невозможно, так как незадолго до этого он провел множество встреч с разными людьми.

Отметим, что незадолго до того, как у принца Чарльз обнаружили коронавирус, он встречался с князем Монако Альбером II, у которого позднее диагностировали COVID-19.

По последним данным, в Шотландии скончались 47 человек, инфицированных коронавирусом. В целом в Великобритании зафиксированы 1 228 смертей людей, зараженных COVID-19.