Комиссия НС обсудит вопрос о кандидатуре председателя Центрального банка Армении

В повестку дня заседания Постоянной комиссии НС Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам 31 марта включено обсуждение кандидатуры председателя Центрального банка и предложения Национальному Собранию кандидата на эту должность.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт НС Армении, согласно ст. 145 конституционного закона Республики Армения «Регламент Национального собрания», обсуждение кандидатуры председателя Центрального банка и предложения Национальному Собранию кандидата на эту должность является единственным вопросом повестки заседания комиссии. Вопрос представит депутат фракции «Мой шаг», заместитель председателя комиссии Артак Манукян.

Действующим председателем ЦБ Армении является Артур Джавадян. Срок его полномочий истекает летом.