Прилагаются все усилия для сдерживания распространения коронавируса в ВС: МО

Министерство обороны Армении распространило заявление в связи с распространением коронавируса нового типа и ситуацией в ВС. Как передает Арменпресс, в заявлении говорится:

«В последние дни в связи с распространением в Республике Армения новой коронавирусной инфекции звучат опасения по поводу контролируемости ситуации в Вооруженных силах и предложения по приведению армии в казарменное положение.

Министерство обороны Армении ценит озабоченность различных общественных кругов, тем не менее заверяет, что в 24-часовом режиме прилагаются все необходимые усилия для того, чтобы по возможности уберечь вооруженные силы от коронавирусной инфекции.

Мы убеждены, что Вооруженные силы в состоянии преодолеть этот вызов и неуклонно выполняет свою миссию по обеспечению неприкосновенности границ государства».