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Грузия вводит комендантский час

Грузия вводит комендантский час
В Грузии вводится комендантский час. Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра. Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком так и на транспорте в города и по всей стране, до 6 часов утра», - заявил премьер.
В рамках карантинного режима также запрещается гражданам в возрасте 70 и выше лет выходить из дома кроме случаев, если они направляются в ближайший продуктовый магазин, аптеку или медицинское учреждение.
"В случае, если наши граждане 70 и больше лет являются одинокими, Минэкономики, Минздрав и местные муниципалитеты обязаны помочь им", - заявил Гахария.

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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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