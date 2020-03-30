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В Армении 1 л. бензина стоит дешевле, чем в Грузии: ГКЗЭК

В Армении 1 л. бензина стоит дешевле, чем в Грузии: ГКЗЭК

Армения занимает 35-е место по показателю цены на бензин на мировом рынке. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Ани Смбатян.

«Согласно статистическим данным о ценах на бензин в 165 странах мира, в настоящее время в Армении 1 литр октанового (премиум) бензина 95 продается за 0.71 долларов (350 драмов). По этому показателю наша страна занимает 35-е место на мировом рынке, на 11 пунктов опережая соседнюю Грузию, где цена 1 литра бензина составляет 0,76 доллара, в России - 0,58 доллара», - написала Смбатян.


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БелТА


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