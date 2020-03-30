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Землетрясение в 33 км к северо-востоку от города Карвачар

Землетрясение в 33 км к северо-востоку от города Карвачар

Сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении 30-го марта в 16:09 по местному времени (в 12:09 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.160 северной широты и 46.420 восточной долготы (в 33 км к северо-востоку от города Карвачар), с глубиной очага 10 км, магнитудой 2,3.

как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Нор Эркеч Шаумяновского района Арцахской Республики с силой 3 балла.


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БелТА


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