Для Армении опыт Китая поучителен: Армен Саркисян направил письмо Си Цзиньпину

Президент Армении Армен Саркисян направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил президента Китая с большим прогрессом в борьбе с коронавирусом нового типа.

Подчеркнув, что сдерживание эпидемии стало возможным благодаря решительным мерам правительства Китая, а также неустанной и самоотверженной преданности народа, президент Саркисян отметил: “Пандемия коронавируса нового типа еще раз доказала, что международное сообщество и солидарность являются единственным эффективным средством противостояния таким глобальным вызовам, поскольку ни один регион мира не сможет удержаться вдали от распространения инфекции”.

Подчеркнув важность последовательного укрепления и углубления традиционного тесного сотрудничества с Китаем, президент Саркисян, пользуясь случаем, выразил глубокую признательность за постоянное содействие, оказываемое Китаем Армении в вопросах предотвращения распространения и преодоления эпидемии коронавируса нового типа.

Считая опыт Китая в деле предотвращения распространения инфекции и эффективной борьбы с болезнью поучительным для Армении, президент Саркисян в то же время предложил рассмотреть оказание Китаем Армении и дальнейшего содействия в виде поставки оборудования, соответствующих принадлежностей, а также и в виде профессионального содействия.