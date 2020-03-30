ИОБПП отреагировал на сигнал гражданина об отравлении ребенка мясом

29 марта гражданин Севак Мартиросян в прямом эфире в Facebook сообщил, что самочувствие его ребенка ухудшилось вследствие пищевого отравления, и он вызвал скорую помощь. Он также продемонстрировал купленные в филиале сети супермаркетов “Ереван Сити” заплесневелые сардельки, что возможно съел и отравился ребенок.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении, специалисты группы быстрого реагирования Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении посетили гражданина, уточнили обстоятельства, взяли образцы сарделек.

Сотрудники ИОБПП побывали также и в филиале сети супермаркетов “Ереван Сити”. Выяснилось, что сардельки марки “Моя семья”, купленные гражданином и вообще вся мясная продукция хранятся в надлежащих санитарно-гигиенических условиях.

Представители инспекционного органа сегодня посетили и доставленного в больницу ребенка, состояние здоровья которого врачи оценили как удовлетворительное. Причины ухудшения самочувствия ребенка будут известны через несколько дней.

Образцы сарделек, взятые из дома гражданина, сегодня переданы на лабораторную экспертизу, результаты будут опубликованы после готовности.