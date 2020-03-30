ЕС содействует Армении в борьбе с коронавирусом

В рамках действий по глобальному реагированию на вспышки коронавирусной инфекции Еврокомиссия содействует странам Восточного партнерства и с этой целью выделила 140 млн евро, в числе которых и средства для реагирования на наиболее непосредственные нужды Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе ЕС в Армении.

Кроме того, комиссия переоформит цели применяемых во всем регионе инструментов финансирования на сумму до 700 млн евро, направив их на смягчение социально-экономических убытков кризиса, обусловленного коронавирусом.

“Это очень трудные времена не только для ЕС, но и для наших стран-партнеров, и для Армении. Мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить влияние коронавируса на жизнь и на образ жизни людей. Сегодняшний пакет рассчитан как на неотложные нужды систем здравоохранения, так и на реагирование на наиболее уязвимые группы общества, в частности, на более долгосрочные нужды малых и средних предприятий, которые составляют основу экономик шести стран”, - отметил комиссар ЕС по Вопросам соседства и переговоров по расширению Оливер Вархели.

Реагирование на неотложные потребности, это в частности:

Содействие системе здравоохранения Армении

По просьбе стран-партнеров, в том числе и Армении, комиссия отреагирует на неотложные нужды, содействуя поставкам медицинских приборов и личных принадлежностей, в том числе медицинских кондиционеров, лабораторных принадлежностей, коллекций, масок, очков, медицинской формы и индивидуальной защитной формы. Еврокомиссия сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения с целью размещения пакета содействия в размере 30 миллионов евро и обеспечения того, чтобы в ближайшие недели эти необходимые предметы были совместно приобретены и эффективно поставлены в системы здравоохранения шести стран. Будет также оказана помощь в переподготовке персонала медицинских учреждений и лабораторий и в мероприятиях по информированию более широкой общественности.

Содействие наиболее пострадавшим от кризиса людям и гражданским партнерам:

ЕС для организаций гражданского общества региона выдаст небольшие гранты на сумму более 11,3 млн евро. Эти меры уже реагируют на неотложные нужды посредством текущей региональной программы “Механизм быстрого реагирования”. В ближайшие дни в Армении будут задействованы совместные программы с Красным Крестом и с другими местными общественными организациями, направленные на содействие пожилым людям, необеспеченным семьям и лицам с ограниченными возможностями, в том числе и в областях. В рамках этого пакета до лета комиссия объявит “Программу солидарности Восточного партнерства”, которая будет направлена на поддержку наиболее пострадавших сегментов населения, организаций гражданского общества, в частности, предоставлением субсидии местным малым организациям.

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