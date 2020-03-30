Кредиты сельскохозяйственной сферы будут обнулены и софинансированы

Второе мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса направлено на содействие предприятиям и частным лицам сельскохозяйственной сферы, имеющим проблемы с привлечением денежных средств.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 30 марта сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

“Инструмент способствует также и формированию кооперативов”, - сказал Григорян.

Вторым мероприятием предлагается установить 0% процентную ставку для развития возможностей в сфере сельского хозяйства, современных систем орошения, внедрения градозащитных сетей в сельском хозяйстве, создания интенсивных фруктовых садов и ягод, обрабатываемых современными технологиями, развития племенного скотоводства, овцеводства и козеводства, а также для приобретения по лизингу оборудования сельскохозяйственной техники и агропродовольственной сферы. При этом теплицы, холодильные и складские хозяйства сельскохозяйственного назначения, строящиеся подрядчиком, могут рассматриваться как предмет лизинга.

Для развития сельскохозяйственных кооперативов также устанавливаются кредиты с 0% процентной ставкой и софинансированием с дифференцированными размерами кредитов для различных целей.