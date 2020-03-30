Подробности конкурса на гранты по проектам по предотвращению распространения коронавируса

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении представляет подробности конкурса на получение грантов, объявленного с целью содействия преодолению вызовов, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Гранты получат проекты компаний, предлагающих инновационные и эффективные решения, с общим бюджетом в 22 млн. драмов.

Оценка участвующих заявок будет проведена в 2 этапа. На первом этапе будет оцениваться полезность и реализуемость проекта. В следующий этап пройдут 15 проектов, получивших максимальные баллы от комиссии. Подробности о критериях оценки и механизме представлены на сайте министерства: shorturl.at/ivzB7

По окончании конкурса компания, представившим 5 лучших проектов, будут предоставлены гранты в размере 10 млн, 5 млн, 3 млн, 2 млн, 2 млн драмов соответственно.

Заявки можно подать онлайн до 24:00 3 апреля, по следующей ссылке: shorturl.at/dyRY9.