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Подробности конкурса на гранты по проектам по предотвращению распространения коронавируса

Подробности конкурса на гранты по проектам по предотвращению распространения коронавируса

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении представляет подробности конкурса на получение грантов, объявленного с целью содействия преодолению вызовов, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

Гранты получат проекты компаний, предлагающих инновационные и эффективные решения, с общим бюджетом в 22 млн. драмов.

Оценка участвующих заявок будет проведена в 2 этапа. На первом этапе будет оцениваться полезность и реализуемость проекта. В следующий этап пройдут 15 проектов, получивших максимальные баллы от комиссии. Подробности о критериях оценки и механизме представлены на сайте министерства: shorturl.at/ivzB7

По окончании конкурса компания, представившим 5 лучших проектов, будут предоставлены гранты в размере 10 млн, 5 млн, 3 млн, 2 млн, 2 млн драмов соответственно.

Заявки можно подать онлайн до 24:00 3 апреля, по следующей ссылке: shorturl.at/dyRY9.


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БелТА


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