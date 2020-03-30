Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

Для хозяйствующих субъектов создан временный доступ к финансовым средствам

Для хозяйствующих субъектов создан временный доступ к финансовым средствам

Правительство приняло решение по первому мероприятию по нейтрализации экономических последствий коронавируса, целью которого является создание временного доступа к финансовым средствам для хозяйствующих субъектов.

Как сообщает «Арменпресс», вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что мероприятие рассматривает цель расходов, а не сферу.

“Считаем, что на данном этапе может возникнуть ситуация, что хозяйствующему субъекту нужно  будет привлечь средства в виде кредитов, чтобы осуществить расходы, связанные с импортом сырья, оборудования, выплатой зарплат и налогов… По сути, любой хозяйствующий субъект, имеющий хорошую налоговую и кредитную историю, сможет воспользоваться этими средствами”, - сказал Григорян.

По его словам, это мероприятие предусматривает три инструмента: софинансирование полученных целевых кредитов, рефинансирование и субсидирование процентных ставок.

“То есть, эти три инструмента решают те возможные классические задачи, которые сегодня могут возникнуть: валютный риск, высокая процентная ставка и минимизация залога или средства исполнения обязательства. Мы считаем, что эти три инструмента решат проблемы”, - заключил Григорян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации