В Мадриде объявлен траур

По указу главы автономной общины Мадрида Исабель Диас Аюсо с 30 марта в Мадриде официально объявлен траур по погибшим от коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Испании.

“Будут приспущены флаги Мадрида, установленные на государственных учреждениях, каждый день в 12:00 жители города память жертв будут чтить минутой молчания. Число погибших от коронавируса в Мадриде достигло 3 082 человек”, - отмечает посольство.

Общее число зараженных коронавирусом в Испании составляет 85 195 человек. Вылечились 16 780 человек.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 в Ухани впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года и с тех пор распространилась в 195 странах мира. 11 марта она Всемирной организацией здравоохранения признана пандемией.