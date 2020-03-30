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Фракция “Мой шаг” перед голосованием по проектам взяла 20-минутный перерыв

Фракция “Мой шаг” перед голосованием по проектам взяла 20-минутный перерыв

Фракция “Мой шаг” Национального собрания Республики Армения перед голосованием по обсужденным на внеочередном заседании проектам взяла 20-минутный перерыв. Как передает «Арменпресс», об этом перед голосованием сообщила руководитель фракции Лилит Макунц.

На созванном по предложению правительства внеочередном заседании НС было включено 4 вопроса. Однако последний вопрос о ратификации кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития “Второе дополнительное финансирование программы улучшения дорожной сети жизненного значения” был снят с повестки дня по предложению инициатора заседания. Депутаты обсудили вопрос о возможности онлайн-принятия решений относительно акционерных обществ, вопроса внедрения механизма фиксации звонков для поиска контактов и законопроекта о вскрытии тел умерших от коронавируса.


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